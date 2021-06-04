شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يؤكد ضرورة تعزيز علاقات الشراكة مع البنك الأوروبى للاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة تعزيز علاقات الشراكة بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار لا سيما عبر المساهمة في تحقيق الانتعاش الاقتصادي وفق صيغ وآليات مبتكرة، ومعاضدة جهد تونس لمجابهة جائحة كوفيد-19، وتعزيز دور البنك في تطوير المؤسسات التربوية وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس سعيد اليوم الخميس بمقر سفارة تونس ببروكسل، رئيس البنك الأوروبي للاستثمار فارنر هوير.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية صدر اليوم أن الرئيس سعيد - الذي يزور بلجيكا حاليا - أعرب عن تطلع تونس إلى مساهمة البنك في تمويل مشاريع كبرى على غرار مدينة الأغالبة الصحية والقطار السريع.

ومن جانبه، جدد فارنر هوير التزام البنك الأوروبي للاستثمار بمواصلة دعم تونس وتمويل مشاريع في مجالات ذات أولوية على غرار النقل والتربية والطاقات المتجددة والبنية الأساسية والتعليم والرقمنة بالرغم من الظرف الاقتصادي العالمي الدقيق نتيجة تواصل انتشار جائحة كوفيد-19، كما أبدى اهتمام البنك بالمساهمة في تمويل المشاريع الرئاسية المعروضة.