شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى نيوز: المغرب تعلن استئناف المحادثات الليبية بشأن المناصب السيادية غدًا بالرباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية المغربية، إن المحادثات الليبية بشأن المناصب السيادية ستُستأنف الجمعة في الرباط، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية المغربية، أن رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة الليبية سيشاركان بمحادثات المناصب السيادية.

وفى وقت سابق تلقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي دعوة رسمية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس؛ لحضور مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، المقرر عقده في 23 يونيو الجاري.

وذكر المجلس الرئاسي الليبي - في بيان أودرته "بوابة الوسط" الليبية - أن ذلك جاء خلال لقاء المنفي مع سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، حيث نقل إليه الدعوة.

وتلقى وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، دعوة للمشاركة في مؤتمر برلين حول التسوية الليبية، الذي سيعقد في 23 يونيو الجاري.