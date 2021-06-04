شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى نيوز: وزير خارجية الإمارات يبحث مع مبعوث أمريكا للقرن الإفريقى دعم جهود التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد، إن دولة الإمارات حريصة على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الإفريقي.

كما بحث وزير الخارجية الإماراتي مع المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي سبل تعزيز الأمن والاستقرار ودعم جهود التنمية في القارة الإفريقية.

وفى وقت سابق أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، عن تقدم دولته بطلب لاستضافة الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" لعام 2023، موضحا أن العمل المناخى يعد من الركائز الأساسية لاستراتيجية الإمارات الاقتصادية الوطنية وسياساتها الداخلية والخارجية.

وأكد آل نهيان - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، "حرص دولة الإمارات على التعاون مع جميع الأطراف لإنجاح هذا المؤتمر الذي سينعقد في مرحلة دقيقة يسعى فيها المجتمع الدولي إلى إحراز تقدم في الالتزامات التي تم التعهد بها في اتفاقية باريس".