شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: السودان تؤكد سير مفاوضات جوبا مع "الحركة الشعبية ـ شمال" بشكل جيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجلس السيادة السوداني، أن مفاوضات جوبا مع "الحركة الشعبية ـ شمال" تسير بشكل جيد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، بدأت جلسة التفاوض بين الحكومة الانتقالية السودانية بقيادة عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين الكباشى رئيس الوفد الحكومى والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو بجوبا لتسليم مسودة الاتفاق الإطارى للوساطة الجنوبية بحسب وكالة الأنباء السودانية سونا.

وشهدت الجلسة حضور كافة أطراف التفاوض من الحكومة الانتقالية الذى يترأسه الفريق أول ركن شمس الدين الكباشى رئيس الوفد الحكومي.

وبحسب الوكالة السودانية، ترأس وفد الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال عمار امون السكرتير العام للحركة وحضور رئيس فريق الوساطة الجنوبية توت قلواك مستشار الرئيس للشئون الأمنية وعدد من الخبراء والمراقبين الدوليين.