شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يمدد عمل بعثة مراقبة السفن قبالة سواحل ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس الأمن تمديد عمل بعثة مراقبة السفن قبالة سواحل ليبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وفى وقت سابق، أكدت الأمم المتحدة أن مؤتمر برلين حول ليبيا المزمع عقده في 23 يونيو، سيتمحور حول انسحاب ‏القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد وكذلك اتخاذ خطوات نحو إعادة توحيد المؤسسات الليبية ‏الرئيسة.‏

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي، أن ‏الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سيشارك في المؤتمر عبر تقنية الفيديو، وأما مبعوثه ‏الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) يان كوبيش، فسيتوجه بنفسه إلى ‏هناك.‏

وأفاد دوجاريك، أن المؤتمر سيكون فرصة مهمة للجمع بين المجتمع الدولي لتقييم الوضع الحالي في ‏ليبيا، وتقديم الدعم لليبيين فيما يتعلق بالإعداد لإجراء الانتخابات الوطنية المقرر عقدها في 24 ‏ديسمبر من هذا العام.