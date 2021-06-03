شكرا لقرائتكم خبر عن مقصد للمصطافين والمتنزهين .. «الطائف» مدينة الورد وعروس المصايف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

استحقت الطائف لقب مدينة الورد وعروس المصايف بالمملكة عن جدارة، لما تتميز به من مناخ معتدل في موسم الصيف مع إطلالات طبيعية خصوصاً في منطقتي الشفا والهدا الباردتين والجاذبتين للزوار والسياح على المستويين المحلي والدولي.

أماكن سياحية متميزة

وتشتهر الطائف بالأماكن السياحية المتميزة مثل المتاحف والحدائق والأسواق الشعبية ومزارع الفواكه والورد والزهور العطرية، إلى جانب الأماكن السياحية الثقافية كسوق عكاظ الذي عملت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على تطويره عبر تنظيم مهرجان سوق عكاظ خلال السنوات الماضية وهو يحمل اسم واحداً من أهم الأسواق القديمة والأكثر شعبية في تاريخ الجزيرة العربية في عصر الجاهلية وصدر الإسلام، وهو بمثابة منتدى المثقفين والشعراء ومختلف الفنون.

مواقع شهيرة

وتتميز الطائف بعدد من المواقع الشهيرة مثل قصر شبرا الذي يحوي في داخله متحف الطائف الإقليمي، الذي كان مقراً لإقامة الملك عبد العزيز آل سعود -رحمه الله- واستخدم من قبل الملك فيصل -رحمه الله- كمكان لرئاسة مجلس الوزراء خلال فترة الصيف ومؤخراً أصبح واحداً من أهم المتاحف على مستوى المملكة.

حدائف عامة وتلفريك

وتشتهر عروس المصايف، بالعديد من الحدائق العامة، مثل حديقة الملك فهد، وحديقة الطائف الوطنية، وحديقة الردف، وتضم أكثرها وسائل ترفيه متنوعة تناسب العائلات والأفراد، وتوفر العديد من الخدمات التي يحتاجها السواح والمتنزهين بها على مدار العام، ومن المواقع السياحية التي يحرص زوار الطائف على التردد عليها “تلفريك الهدا” والذي ينطلق هبوطاً وصعوداُ من أعلى الجبال في قمة الهدا، نزولاً إلى قرية ومنتجع الكر الترفيهي، حيث يمر فوق الجبال الشاهقة بجبال الهدا مع الاستمتاع بإطلالة المساحات الخضراء الجميلة.

فنادق ومنتجعات

وتعد الهدا والشفا من أجمل الأماكن الصيفية في المملكة، وترتبطا بأفضل وأحدث الطرق الجبلية مع المدن المجاورة في منطقة مكة المكرمة، وتقدم فيها جميع الخدمات بما في ذلك توفر عدد من الفنادق والمنتجعات والنزل الريفية، وعدد كبير من المتنزهات المفتوحة، وتشمل الهدا على المنطقة الزراعية فيما يقع الشفاء في جنوب مدينة الطائف وبارتفاع يصل إلى 2400 متر فوق مستوى سطح البحر.

مدينة الورد

وعرف عن محافظة الطائف إنتاج الورود، حيث تحتوي على أكثر من 700 مزرعة موزعة في منطقة الهدا وأجزاء أخرى من الطائف، حيث تزرع الورود في المناطق الزراعية الباردة.

وتعرف الطائف في فترة الصيف بالفواكه المتعددة، من ضمنها التوت والرمان والعنب والتمر والخوخ والبرشومي، وغيرها من الفواكه الموسمية، والتي تشاهد أمام الجميع في المزارع، ويتم عرضها للبيع في أكشاك الفواكه الطازجة المنتشرة في عدد من المواقع وخاصة في الطرق المؤدية للشفا والهدا.

برامج سياحية وسط إجراءات احترازية

وفي متنزهات الطائف يستمتع الزائر بإطلالة الجبل والبساتين المنتشرة ورائحة المطر ، وتستعد المناشط السياحية لاستقبال الجميع من خلال إقامة المخيمات البيئية السياحية، وتسيير الرحلات وإعداد البرامج السياحية للمحميات الطبيعية، والمناطق البرية، وفقا لاشتراطات السلامة التي أقرتها وزارة الصحة ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا .

وجهزت الإدارة العامة للحدائق والتجميل بأمانة الطائف الحدائق والمتنزهات العامة بأرجاء المحافظة، حيث نسقت إدارة تنمية الاستثمارات البلدية مع مستثمري الحدائق والمتنزهات البلدية في أنحاء الطائف لدعم برامجها وخدماتها خلال إجازة صيف العام الحالي.

يذكر أن الأمانة قامت بتجهيز المتنزهات البرية في جنوب الطائف وشمالها وغيرها من المواقع البرية ذات الطبيعة الخلابة والطقس المعتدل، حيث تم تهذيب شجيرات الطلح، وإزالة المشوهات البصرية، وتعزيز جهود النظافة من خلال وضع حاويات للنفايات، وتوفير فرق لنظافة هذه المنتزهات المفتوحة بما يضمن قضاء الزوار وقتاً ممتعاً فيها.