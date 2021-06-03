شكرا لقرائتكم خبر عن بنك التنمية الاجتماعية: تمويل بقيمة 10 ملايين ريال لقطاع التعليم الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن دعم قطاع التعليم الأهلي لمواجهة آثار جائحة كورونا، بتمويل يصل إلى ١٠ ملايين ريال.
وقال بنك التنمية، في بيان له عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إسهامًا من بنك التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع وزارة التعليم في دعم قطاع التعليم الأهلي لمواجهة آثار جائحة كورونا”.
وأضاف بنك التنمية الاجتماعية أنه يمكن التقديم على منتج (أفق) لدعم المنشآت القائمة والاستفادة من تمويل يصل إلى ١٠ ملايين ريال “تمويل ميسر لقطاع التعليم العام الأهلي”، مضيفا أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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