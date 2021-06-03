قتلى و10 إصابات في حصيلة أولية لانفجار وقع شمالي بغداد

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إنه حسب المعلومات الأولية، فقد أصيب عشرة أشخاص جراء الانفجار.

وبدورها، نقلت قنات "السومرية" عن خلية الإعلام الأمني العراقية، انفجار "جسم غريب" في الكاظمية شمالي بغداد.

وقالت الخلية في بيان، نشرته اليوم بعد الحادثة، إن "جسما غريبا انفجر قرب باب المراد بمنطقة الكاظمية في العاصمة بغداد، مساء اليوم الخميس".

وتابع البيان: "الفرق المختصة متواجدة ضمن مكان الحادث لتحديد طبيعته، حيث أسفر الحادث عن وقوع عدد من الضحايا".

وكان مصدر أمني عراقي أفاد، اليوم الخميس، بمقتل شخصين وإصابة 14 شخصاً بانفجار "أسطوانة غاز" قرب مطعم في الكاظمية شمالي بغداد.