شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولون عراقيون: ارتفاع عدد ضحايا انفجار الكاظمية وسط بغداد إلى 3 قتلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسؤولون عراقيون، ارتفاع عدد قتلى انفجار الكاظمية وسط العاصمة العراقية بغداد إلى 3 قتلى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، فى خبر عاجل لها اليوم، وقوع انفجار جسم غريب قرب باب المراد بمنطقة الكاظمية في العاصمة العراقية بغداد، ما أسفر عن سقوط قتيلين و14 مصابا فى إحصائية أولية عن الحادث.

وفى وقت سابق، أوردت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الخميس، أن ثمانية أشخاص أصيبوا أثر انفجار داخل مطعم شمالي بغداد.