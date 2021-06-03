شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يبحث أزمة اليمن.. والأمم المتحدة: البحر الأحمر مهدد بسبب خزان صافر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس الأمن جلسة اليوم الخميس، حول أزمة اليمن، حيث أكدت منظمة الأمم المتحدة، أن البحر الأحمر مهدد بسبب خزان صافر النفطي، داعية كافة الأطراف لحل أزمة خزان صافر لتفادى كارثة بيئية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.



من جانبه، قال عبد الله السعدى، مندوب اليمن بمجلس الأمن، أن ميليشيات الحوثى مسؤولة عن أزمة خزان صافر، مضيفًا خلال كلمته باجتماع مجلس الأمن، أن أى كارثة ناجمة عن خزان صافر ستطال 15 مليون شخص.

فيما قال مارتن جريفيث، مندوب الأمم المتحدة باليمن، أن مجلس الأمن سيعقد قريبا جلسة لمناقشة الوضع بشأن خزان صافر.

وفى وقت سابق، جدد المجتمع الدولى تحذيراته من خطورة وضع خزان النفط العائم أمام السواحل اليمنية بالحديدة، والذى تمنع جماعة الحوثى إجراء عمليات الصيانة الدورية المطلوبة له، وعلى الرغم من أنها أعلنت الاتفاق على السماح لفريق أممى بالصيانة، إلا أنها تراجعت.

وطالبت الحكومة اليمنية الشرعية، المجتمع الدولي باتخاذ موقف صارم إزاء تلاعب ميليشيا الحوثي بملف ناقلة النفط صافر، واتهمت ميليشيا الحوثي باتخاذ ناقلة صافر رهينة للضغط على المجتمع الدولي.