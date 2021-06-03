شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى يؤكد أهمية تعزيز السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد منذ قليل لقاء بين وزيرى الدفاع الأمريكى ويد أوستن والإسرائيلى بينى جانتس، في مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، وقال وزير الدفاع الإسرائيلى: نواجه تحديات مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية ونؤكد على شراكتنا الاستراتيجية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلى، أن القبة الحديدية اعترضت أكثر من 1400 صاروخ أطلقت من قطاع غزة، موضحا أن إيران هى مشكلة إقليمية وعالمية وتشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل.

ولفت وزير الدفاع الإسرائيلى، إلى أنه يجب منع إيران من امتلاك سلاح نووى ولدينا القدرات العسكرية للدفاع عن نفسنا.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن أكد خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الإسرائيلي أهمية تعزيز السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين، كما شدد أنتونى بلينكن خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الإسرائيلي على أهمية المساعدات الإنسانية وجهود الإغاثة في غزة.

بدوره قال وزير الدفاع الأمريكى: نهدف لتحقيق أمن دائم للإسرائيليين والفلسطينيين ونؤكد ضرورة خفض التوتر بالضفة والقدس، متابعا: ندعم تقديم المساعدات الإنسانية في غزة لتفيد الأبرياء الذين يعيشون هناك.