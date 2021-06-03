«جامعة أم القرى» تعلن موعد وأسماء المرشحين لمقابلات وظائفها المؤقتة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت جامعة أم القرى أسماء المرشحين والمرشحات وموعد دخول المقابلة الشخصية الخاصة بالوظائف التعاقدية المؤقتة المعلن عنها بتاريخ 1442/08/06هـ الموافق 2021/03/19م، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: الوظائف التي تم الإعلان عنها 1- أخصائي تسويق. 2- أخصائي موارد بشرية. 3- أخصائي نظم معلومات. 4- محاسب. 5- مدير تدريب. 6- مدير وحدة عالي. 7- مهندس السلامة والصحة المهنية. 8- موظف التنسيق والتدريب. 9- باحث قانوني. 10- مستشار قانوني. مكان المقابلات – معهد البحوث والدراسات الاستشارية – العابدية. وأكدت الجامعة على أهمية الالتزام بما يلي: 1- الحضور قبل نصف ساعة من موعد المقابلة الشخصية بمقر معهد البحوث والدراسات الاستشارية بالعابدية.

2- ضرورة الالتزام بالاحترازات الصحية، وتفعيل تطبيق توكلنا للدخول إلى المقر.

3- إحضار أصول الشهادات العلمية، وشهادات الخبرة العملية، وبطاقة الهوية الوطنية.

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