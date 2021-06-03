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شكرا لقرائتكم خبر عن هل سيكون في تطبيق «توكلنا» معلومات جواز السفر؟ «وقاية» تجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت هيئة الصحة العامة “وقاية”، اليوم الخميس، أن تطبيق توكلنا يقدم خدمة عرض بيانات جواز السفر في لوحة بيانات المستخدم.
جاء ذلك في رد من هيئة الصحة العامة على سؤال: “هل سيكون في تطبيق توكلنا معلومات جواز السفر؟”.
وقالت وقاية في تغريدة عبر حسابها في “تويتر” إن “توكلنا يقدم خدمة عرض بيانات جواز السفر في لوحة بيانات المستخدم والتي تعرض قائمة بالجوازات في حال وجود أكثر من نوع”.
يذكر أن تطبيق توكلنا أوضح في وقت سابق، أنه يحق لمن كانت حالته “محصّن جرعة أولى” حجز تصاريح السفر كما يحق لمن كانت حالته “لم تثبت إصابته” وحاصل على جرعة من اللقاح أن يقوم بإصدار تصريح عبر توكلنا بشرط أن يكون تاريخ التصريح بعد تاريخ بداية التحصين.
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