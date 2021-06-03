شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة»: يُحظر استغلال التبرعات الخيرية في دعوات غير موثوقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة، اليوم الخميس، أنه يُحظر استغلال جانب التبرعات الخيرية وتداعيات العمل الإنساني، في دعوات لا تتمتع بالموثوقية لجمع أموال التبرعات بقصد التموية وإخفاء أموال غير مشروعة وغسلها تحت غطاء العمل الخيري.

وأضافت النيابة، في بيان عبر “تويتر”، أنه تُقصر الإغاثة والأعمال الإنسانية على الجهات الرسمية المختصة بذلك نظاماً.