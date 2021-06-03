هل أمراض الكبد تهاجم الأطفال؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت مؤسسة الكبد الألمانية، إن أمراض الكبد تهاجم الأطفال أيضاً، مثل التهاب الكبد الوبائي، ورتق القناة الصفراوية.



وأوضحت المؤسسة أن أسباب أمراض الكبد لدى الأطفال عديدة، أبرزها الفيروسات المسببة لالتهاب الكبد الوبائي، مثل فيروس B وفيروس C، والاضطرابات الهرمونية، وأسلوب الحياة غير الصحي المتمثل في البدانة، وقلة الحركة.

وتتمثل الأعراض الدالة عليها لدى الأطفال في اللون الأصفر للجلد، والعين، والحكة، وفقدان الشهية، وآلام بالجزء العلوي الأيمن من البطن، واللون الداكن للبول، والشعور المستمر بالتعب، والإرهاق، وضعف التركيز، وتراجع القدرة على بذل المجهود، والغثيان، والقيء، والإسهال، والحمى.

وشددت المؤسسة على ضرورة استشارة الطبيب عند ملاحظة هذه الأعراض للعلاج في الوقت المناسب، حتى لاتتحول إلى مزمنة، ما يرفع خطر الفشل الكبدي، وصولاً إلى زراعة الكبد.