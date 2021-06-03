شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الرئاسى الليبى يبحث مع رئيس وزراء إسبانيا تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس المجلس الرئاسى الليبى، الدكتور محمد المنفى، مساء اليوم، فى العاصمة طرابلس، رئيس وزراء إسبانيا "بيدرو سانشيز".

وقال مكتب إعلام رئيس المجلس الرئاسى الليبى، إن المنفى قد رحب بعودة عمل السفارة الإسبانية فى طرابلس، مؤكداً أن ذلك يعبر عن الإرادة السياسية للجانبين، من أجل مزيد من التعاون والعمل المشترك بين البلدين بما يخدم الأهداف المشتركة في مختلف المجالات.

وثمن رئيس المجلس الرئاسى الليبى دور إسبانيا الإيجابى فى الاتحاد الأوروبى تجاه ليبيا.

كما تناول اللقاء العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسُبل تعزيزها، ونقل رئيس الوزراء الإسبانى خلال الزيارة تحيات ملك إسبانيا لرئيس المجلس الرئاسى الليبى.