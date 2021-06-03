شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الأمن القومى الأمريكى يؤكد أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البيت الأبيض، إن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث مع وزير الدفاع الإسرائيلي قضايا الأمن الإقليمي، وأوضح البيت الأبيض، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي ووزير الدفاع الإسرائيلي استعرضا الأوضاع في غزة.

وأضاف البيت الأبيض، أن جيك سوليفان سلط الضوء خلال لقائه وزير الدفاع الإسرائيلى على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية الفورية لسكان غزة.

من جانبه، قال أنتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكى، خلال مؤتمر صحفى اليوم، إنه بحث مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وفى وقت سابق أشاد السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين الشقيقة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بتنظيم مصر لملتقى القاهرة الدولي الأول لشركاء "العمران" الذي ينطلق في القاهرة يونيو الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور ومشاركة نخبة وعدد من الوزراء والسفراء وأصحاب الشركات الكبرى في مصر، موجها الشكر للمسؤولين عن الملتقى على الدعوة الكريمة.

وأضاف السفير الفلسطيني بالقاهرة، في تصريحات صحفية، أنه باسم الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين وبالنيابة عن الشعب الفلسطيني وبالأصالة عن نفسه يوجهون جميعا الشكر والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أطلق هذه المبادرة النوعية لإعادة إعمار قطاع غزة وتفضل بتخصيص 500 مليون دولار لاستكمال وتنفيذ إعادة الإعمار لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الذي تعرض للعدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، والذي خلف أضرار كبيرة في شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق، بالإضافة أيضا إلى تدمير المنازل وتشريد حوالي 70 ألف مواطن فلسطيني.