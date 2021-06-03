شكرا لقرائتكم خبر عن على من تقع مسؤولية الأطفال ضحايا الكلاب الضالة؟ .. قانوني يوضح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المحامي والمستشار القانوني ماجد قاروب، عن المسؤول الأول عن الأطفال الذين يقعون فريسة للكلاب الضالة التي تنتشر في بعض مناطق المملكة.

وقال قاروب خلال برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن التقصير يقع على عاتق الأسرة إذا غفلوا عن أطفالهم أو ذهبوا لأماكن لا تعد متنزهاً أو عليها لوحات تحذيرية وغيره.

وأضاف :” لكن إذا كانت الأسرة قد ذهبت إلى مكان طبيعي ومعروف ومسموح فيه التنزه وكان هناك تقصير في الصيانة والنظافة وإبعاد الحيوانات الضارة، فنحن هنا أمام مسؤولية تقصيرية للجهات والأشخاص.”

وتابع :” إذا افترضنا أن التقصير من البلدية فمن ثم العقوبة تكون عليها، ومن ثم يتم البحث عن الإنسان الذي قصر في هذه المهمة وهذا العمل، وهل هو شخص أم مؤسسة تقع على عاتقها هذه المهمة.”

وأشار إلى أن هذه التفصيلات تختلف من حالة إلى أخرى ومن موقع إلى آخر، حيث تتم محاسبة المقصر وفقاً لاعتبارات قانونية وشرعية مختلفة بحسب حال كل حادثة.