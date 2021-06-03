الخطوط القطرية: عدم التوصل لحل مع "إيرباص" له تداعيات على صانع الطائرات الأوروبي

دبي - محمود عبدالرازق - وحث الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، في تصريحات أدلى بها اليوم على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الذي يرأسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويحضره وفد قطري كبير، حث مجلس إدارة شركة "إيرباص" على التدخل في النزاع الدائر بين الشركتين.

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وقال الباكر: "بحاجة إلى التحلي بالواقعية وأن يدركوا أن هذه المشكلة ستكون لها تداعيات صناعية عليهم".

وبحسب التصريحات التي نقلتها وكالة "رويترز" عن الرئيس التنفيذي للقطرية، اعتبر الأخير أن "الكرة في ملعبهم (إيرباص) لحل المشكلة التي بيننا وبينهم، والأمر بيدهم لتسوية هذا الأمر في أقرب وقت ممكن قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة".

ونفى المدير التنفيذي للشركة القطرية المعلومات التي أتت في تقرير لوكالة "رويترز"، التي أشارت إلى وجود خلاف حول طلاء الطائرة (أيه 350).

وكشف الباكر عن وجود محادثات منتظمة بين الشركة وعملائها لكنها سرية، وقال: "أرى أن الوقت قد حان لكي يتدخل مجلس إدارة إيرباص وينظر فيما يجري".