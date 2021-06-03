أمير قطر يلقي كلمة في منتدى سان بطرسبورغ حول الشراكة مع روسيا

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن "الأمير تميم سيشارك غدا الجمعة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات".

وأضافت أن "أمير قطر سيلقي كلمة عبر تقنية الاتصال المرئي في الجلسة الرئيسية للمنتدى".

وأوضحت أن "الكلمة ستتناول الشراكة بين قطر وروسيا في مختلف المجالات، خاصة في الاقتصاد والاستثمار، إضافة إلى رؤيته للتعاون الدولي في اقتصاد ما بعد جائحة كورونا المستجد، وسبل تجاوز آثارها".

ويحضر المنتدى الذي يعقد خلال 2-5 يونيو/حزيران 2021 في سان بطرسبورغ عدد من الوزراء وكبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين والخبراء ورؤساء الشركات من روسيا والعالم.