شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أكثر من ملياري جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في كل أنحاء العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعطيت أكثر من ملياري جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في كل أنحاء العالم وذلك بعد 9 أشهر من بدء حملات التلقيح الجماعية في ديسمبر 2020، وفقا لإحصاء أعدته وكالة الأنباء الفرنسية، الخميس.



وحقن ما لا يقل عن مليارين و109 ملايين و696 ألفا و22 جرعة في 215 بلدا أو منطقة وفقا لهذا الإحصاء الذي أجري استنادا إلى مصادر رسمية.

وفيما أعطيت الجرعة رقم مليار بعد 5 أشهر، في 24 أبريل/نيسان، استغرق الأمر أقل من شهر ونصف الشهر فقط لمضاعفة الجرعات.

خارج الدول الصغيرة، لا يزال لدى إسرائيل أكثر حملات التحصين تقدما إذ لقّحت حوالى 6 من كل 10 إسرائيليين بشكل كامل.

ومن بين الدول التي تتصدر القائمة، كندا (59% من السكان تلقوا جرعة واحدة على الأقل) وبريطانيا (58,3%) وتشيلي (56,6%) والولايات المتحدة (51%).

وفي المجموع، أعطيت 6 من كل 10 جرعات في البلدان الثلاثة الأكثر تعدادا للسكان وهي الصين (704,8 ملايين) والولايات المتحدة (296,9 مليونا) والهند (221 مليونا).

وفي الاتحاد الأوروبي، أعطيت 254,98 مليون جرعة إلى 39% من السكان، وتدور معظم البلدان الأكثر تعدادا حول متوسط الاتحاد الأوروبي: ألمانيا (43,6%) وإيطاليا (40%) وفرنسا (39,4%) وإسبانيا (39,4%).

خلال الأسبوع الماضي، باستثناء البلدان التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة، كانت الصين الأسرع تلقيحا للسكان مع تحصين 1,37% من سكانها يوميا. تليها البحرين (1,15%) وأوروجواي (0,99%).

وفي الاتحاد الأوروبي، تعد ألمانيا (0,93%) أسرع من إيطاليا (0,81%) وفرنسا (0,80%) وإسبانيا (0,71%).

وحملات التلقيح اليابانية (0,47%) والبرازيلية (0,29%) والروسية (0,22%) والهندية (0,19%) أبطأ من تلك الدول الأوروبية.

ولا يزال التلقيح امتيازا تملكه البلدان "ذات الدخل المرتفع" كما يرى البنك الدولي، وهذه الدول تضم 16% من البشر بينما نالت حتى الآن 37% من اللقاحات المعطاة في العالم.

وتقتصر نسبة الجرعات الحالية في البلدان "المنخفضة الدخل" على 0,3%.

في كل أنحاء العالم، أعطيت 26 جرعة لكل 100 نسمة، لكن هذا الرقم يخفي تباينات كبيرة: 2,5 جرعة لكل 100 نسمة في أفريقيا مقارنة بـ87 جرعة في الولايات المتحدة وكندا مجتمعتين و47 جرعة في أوروبا.

وهناك 6 دول فقط لم تطلق حملات تلقيح حتى الآن، 4 في إفريقيا (تنزانيا وتشاد وبوروندي وإريتريا) وواحدة في آسيا (كوريا الشمالية) وواحدة في منطقة البحر الكاريبي (هايتي).