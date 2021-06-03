السعودية... مقيمون ينتحلون صفة "رجال أمن"... والشرطة تتدخل

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Hassan Ammar
وأوضح الكريديس أن فرق إدارة دوريات الأمن السعودية تمكنت من القبض على 5 مقيمين من الجنسية الباكستانية و3 من الجنسية الأفغانية، نجحوا في انتحال صفة رجال أمن، وارتكبوا جريمة سلب، بعد ترصدهم لمقيم باكستاني، ثم الاعتداء عليه، وسرقة 415 ألف ريال.
ونقلت الصحيفة عن الرائد خالد الكريديس، أن شرطة منطقة الرياض تمكنت من استعادة المبلغ المسروق، فيما جرى إيقاف المقيمين الثمانية، واتخذت السلطات السعودية بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.