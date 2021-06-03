السعودية... مقيمون ينتحلون صفة "رجال أمن"... والشرطة تتدخل

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Hassan Ammar

وأفادت "صحيفة عكاظ"، مساء اليوم الخميس، بأن الرائد خالد الكريديس، المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، قد أكد أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على 8 مقيمين انتحلوا صفة رجال أمن.

وأوضح الكريديس أن فرق إدارة دوريات الأمن السعودية تمكنت من القبض على 5 مقيمين من الجنسية الباكستانية و3 من الجنسية الأفغانية، نجحوا في انتحال صفة رجال أمن، وارتكبوا جريمة سلب، بعد ترصدهم لمقيم باكستاني، ثم الاعتداء عليه، وسرقة 415 ألف ريال.

ونقلت الصحيفة عن الرائد خالد الكريديس، أن شرطة منطقة الرياض تمكنت من استعادة المبلغ المسروق، فيما جرى إيقاف المقيمين الثمانية، واتخذت السلطات السعودية بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.