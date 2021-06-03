شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الأمة الكويتى يرفع الجلسة الخاصة بالمجلس لعدم حضور الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، اليوم الخميس رفع جلسة المجلس الخاصة المقررة، اليوم الخميس لعدم حضور الحكومة، وذلك وفقا للمادة (116) من الدستور الكويتي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الغانم قوله " ترفع الجلسة لعدم حضور الحكومة وذلك وفقا للمادة (116) من الدستور والتى تنص في محتواها على أنه يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها".

كان رئيس مجلس الأمة وجه في وقت سابق الدعوة لعقد جلسة خاصة لمناقشة الاقتراحات بقوانين المقدمة من بعض النواب بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وبشأن تنظيم القضاء.