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شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «الجوازات» للمقيمين بشأن تسجيل البصمة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شددت المديرية العامة للجوازات، على أن تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) لأفراد أسرة المقيم، متطلب أساسي لإتمام الإجراءات، وذلك من عمر 6 سنوات فأكثر.
ونبهت الجوازات، عبر حسابها على تويتر، جميع المقيمين، إلى المبادرة إلى تسجيل بصمات أفراد أسرهم عند عمر 6 سنوات فأكثر.
من جهة أخرى، دعت الجوازات، المسافرين القادمين من خارج المملكة (مواطني دول مجلس التعاون الخليجي – حاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها) إلى تسجيل اللقاحات إلكترونياً قبل وصولهم.
وأشارت الجوازات إلى أنه يتم تسجيل اللقاحات قبل الوصول إلى المملكة من خلال(الرابط).
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