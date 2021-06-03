شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «الجوازات» للمقيمين بشأن تسجيل البصمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شددت المديرية العامة للجوازات، على أن تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) لأفراد أسرة المقيم، متطلب أساسي لإتمام الإجراءات، وذلك من عمر 6 سنوات فأكثر.

ونبهت الجوازات، عبر حسابها على تويتر، جميع المقيمين، إلى المبادرة إلى تسجيل بصمات أفراد أسرهم عند عمر 6 سنوات فأكثر.

من جهة أخرى، دعت الجوازات، المسافرين القادمين من خارج المملكة (مواطني دول مجلس التعاون الخليجي – حاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها) إلى تسجيل اللقاحات إلكترونياً قبل وصولهم.

وأشارت الجوازات إلى أنه يتم تسجيل اللقاحات قبل الوصول إلى المملكة من خلال(الرابط).