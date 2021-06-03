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الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا للأرصاد الجوية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

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أطلقت الصين اليوم قمرا صناعيا جديدا للأرصاد الجوية إلى المدار المخطط له وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان.

 

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة " شينخوا " عن مركز الإطلاق أنه تم إطلاق القمر الصناعي "فنغيون-4 بي" بواسطة صاروخ "لونغ مارش-3 بي" في الساعة 00:17 صباحا بتوقيت بكين وكانت هذه المهمة الـ 372 لسلسلة صواريخ "لونغ مارش".

 

وذكرت الوكالة أن القمر - وهو أول أقمار الأرصاد الجوية الصينية من الجيل الجديد في المدار الثابت بالنسبة للأرض- سيستخدم في مجالات تحليل الأحوال الجوية والتنبؤ بها ورصد البيئة والكوارث.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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