توجيه جديد من الرئيس المصري بشأن امتحانات الثانوية العامة 

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على صفحته الرسمية، اليوم الخميس، أن الرئيس السيسي أمر بإتاحة النظام الورقي بجانب الإلكتروني "التابلت" كبديلين متاحين معا لأداء امتحانات الثانوية العامة.

واجتمع الرئيس السيسي، اليوم، مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للخروج بنتائج مهمة حول امتحانات الثانوية العامة في البلاد.

وذكر راضي أن الاجتماع تناول مراجعة آخر الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021 بالنظام الجديد، والجهود المشتركة التي تتم بالتعاون بين وزارتي التعليم والاتصالات في إطار المنظومة الجديدة، والتي تشمل نحو 2500 مدرسة على مستوى الجمهورية.

youtube/alalam

كما تم استعراض نتائج الاختبارات التجريبية التي تم إجرائها، حتى الآن، تمهيدا للاختبارات الأساسية للثانوية العامة، في شهر يوليو/تموز المقبل، وما تضمنه ذلك من منظومة متطورة لبناء الأسئلة والامتحانات الإلكترونية وعملية التصحيح.

وفي سياق متصل، نفى وزير التعليم المصري، أمس الأربعاء، تحديد موعد نهائي لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة، قائلا: "إن الوزارة لم تحدد بعد الموعد النهائي لعقد مؤتمر أو الإعلان عن جميع تفاصيل امتحانات الثانوية العامة، بحسب ما نشره موقع بوابة "أخبار اليوم".

جاء ذلك ردا على استفسار عدد من طلاب أعضاء غروب طلاب وطالبات مصر على تطبيق "واتسآب"، عن ترقبهم لقرارات مؤتمر الثانوية العامة المقرر إجراؤه في يوليو/ تموز المقبل وإعلان قراراتها.

ومن جانبه عقّب الوزير، قائلا: "يا جماعة نحن في مجلس الوزراء ولا يوجد مؤتمر اليوم ولم نحدد الموعد النهائي بعد ولا داعي لهذه "الحالة"، حيث أن المعلومات الأساسية عن الامتحان معروفة تماما ويستطيع الطلاب التحضير بدون انتظار أي معلومة إضافية".

وأوضح الوزير: "وبالتالي دعونا نتعامل مع الأسابيع المقبلة بهدوء وحكمة وإن شاء الله تسير الأمور كما نريد جميعا".