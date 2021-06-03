الجيش الإسرائيلي يقول إنه أحبط محاولة تهريب مخدرات وأسلحة عبر الحدود اللبنانية

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أوضح من خلالها أن قواته العسكرية رصدت أمس عددا من المشتبه فيهم في القطاع الغربي من الحدود، وهم ينقلون حقائب من داخل لبنان إلى إسرائيل.

وقال أدرعي:

"خلال عملية الاعتقال، تم القبض على 15 مسدس و36 كيلو غرام من الحشيش وعشرات الصناديق للذخيرة بقيمة نحو مليوني شيكل".

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "يفحص جيش الدفاع فيما إذا كان حزب الله اللبناني قدم مساعدة لمحاولة التهريب"، مضيفا: "تبذل قواتنا جهودًا واسعة في مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات والأسلحة على الحدود اللبنانية".