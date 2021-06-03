شكرا لقرائتكم خبر عن منسقة الأمم المتحدة ببيروت: حلول أزمات لبنان تتطلب وجود حكومة ذات توجه إصلاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانّا فرونِتسكا إن لبنان في حاجة مساة لإيجاد حلول للأزمات المتراكمة في لبنان، مؤكدة أن الحلول تتطلب وجود مؤسسات دولة فاعلة، بما في ذلك حكومة متمكنة وذات توجه إصلاحي.

جاء ذلك في تصريحات لها خلال اللقاءات التي عقدتها اليوم مع المسؤولين اللبنانيين، حيث التقت برئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ونائب رئيس حكومة تصريف الأعمال وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية بالإنابة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر.

وناقشت فرونتسكا مع القادة اللبنانيين مجالات التعاون الرئيسية بين لبنان والأمم المتحدة المرتكزة على احتياجات لبنان ذات الأولوية، وذلك على المستويات السياسية والأمنية والإنسانية والإنمائية، كما تطرقت إلى آخر التطورات في لبنان.

وقالت إن لبنان في أزمة على مستويات مختلفة والشعب اللبناني يعاني أكثر فأكثر كل يوم، مشددة على أن هناك حاجة ماسة للحلول المتاحة.

وأضافت أن لبنان بلد واعد ذو إمكانيات هائلة، معبرة عن ثقتها في قدرة البناء على ذلك من أجل التعافي وإعادة بناء مستقبل أفضل.

وجددت فرونِتسكا التزام المنظمة بدعم لبنان وشعبه وسلامه وأمنه واستقراره وتنميته الاجتماعية والاقتصادية.

جدير بالذكر أن فرونتسكا تسلمت مهام عملها كمنسقة خاصة للأمم المتحدة في لبنان يوم الثلاثاء الماضي فور وصولها إلى بيروت.