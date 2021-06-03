سفير سوريا فى موسكو: الرئيس الأسد تلقى لقاح "سبوتنيك V" الروسى

القاهرة - سامية سيد - أعلن سفير سوريا لدى روسيا رياض حداد اليوم الخميس، أن الرئيس السورى بشار الأسد تلقى لقاح "سبوتنيك V" الروسى المضاد لفيروس كورونا.

وقال حداد ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ إن بشار الأسد تلقى لقاح "سبوتنيك V"، فى وقت سابق عقب تسليم موسكو الدفعة الأولى من هذا اللقاح الروسي، مضيفا أن سوريا تعمل حاليا على تطعيم عامة المواطنين عقب الانتهاء من تطعيم الأطباء وكبار المسؤولين في البلاد.

وأشار المسؤول الروسي إلى أنه لم يستطع أن يذكر على وجه الدقة كمية اللقاح التي تم توريدها لسوريا.

وكانت سوريا قد أجازت الاستخدام الطارئ لـ"سبوتنيك V" فى 22 فبراير الماضي.

