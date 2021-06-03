رئيس الحكومة الليبية يبحث مع نظيره الإسبانى تعزيز العلاقات الثنائية

كما بحث الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء الليبية اليوم الخميس، سبل التعاون في الجوانب الاقتصادية بين البلدين.

وكان رئيس وزراء إسبانيا قد وصل إلى طرابلس، فى مستهل زيارة رسمية إلى ليبيا.

ومن المقرر أن يجرى خلال الزيارة توقيع عدة مذكرات تفاهم فى مجموعة من المجالات، وينتظر أن يقوم رئيس الوزراء الإسبانى بإعادة فتح السفارة الإسبانية في ليبيا.

وأفادت بوابة "الوسط" الليبية، أن رئيس حكومة الوحدة الليبية عبدالحميد الدبيبة، استقبل سانشيز بمقر رئاسة الوزراء فى طرابلس، يرافقه وفد رفيع المستوى متمثلا فى وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزالز ووزيرة الدولة للتجارةتيشانا مارغاريدا، ورئيسة الغرفة التجارية الإسبانية مع مجموعة من رجال الأعمال وبعض مدراء الشركات الكبرى.