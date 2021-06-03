“الموارد البشرية” تكشف تحديث الضوابط الصحية الخاصة بتعليق الحضور لمقرات العمل

الكويت - هبة التوبجي - كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الضوابط الصحية المحدثة من هيئة الصحة العامة (وقاية)، والخاصة بتعليق الحضور لمقرات العمل في القطاع العام والخاص وغير الربحي خلال جائحة كورونا.

وشددت هيئة الصحة العامة على الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا ضرورة إرفاق تقرير طبي يثبت وضعم الصحي لجهة العمل. وتشمل هذه الفئات كبار السن (فوق 60 عامًا)، ومَن يعانون من أمراض مزمنة مثل الربو والقلب وفقر الدم ونقص المناعة المكتسب والسمنة المفرطة، إضافةً إلى ذوي الاحتياجات الخاصة. ويُستثنى من ذلك مكتملي جرعات التحصين لمرضى الغسيل الكلوي، ومرضى السرطان النشط، ومرضى زراعة الأعضاء، والسمنة (مؤشر كتلة الجسم أكبر من 40)، وكذلك المحصن جرعة أولى والمتعافي لبقية الفئات.