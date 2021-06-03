مستجدات “كورونا”.. تسجيل 15 وفاة و1261 إصابة جديدة وشفاء 1364 حالة

الكويت - هبة التوبجي - أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الخميس) تسجيل 1261 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 454217 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 7408 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 1364 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 436884 حالة، لافتة إلى أن هناك 9925 حالة نشطة حالياً، من بينها 1516 حالة حرجة.