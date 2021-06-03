شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: خدمة النقل المدرسي تقتصر على المسجلين فقط.. الرسوم 200 ريال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
دعت وزارة التعليم، أولياء الأمور إلى ضرورة تسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي، عبر نظام نور.
وأكدت الوزارة، في تعميم أرسلته للمديريات التعليمية، على أن خدمة النقل المدرسي، ستقتصر على المسجلين في الخدمة فقط.
وأشارت الوزارة، إلى أن المبلغ المطلوب للتسجيل في الخدمة يكون 200 ريال سنويا لكل طالب أو طالبة في التعليم العام، مع إعفاء الأسر الضمانية من الرسوم وتقديم الخدمة مجانا لطلبة التربية الخاصة – وفقاً لـ”الميدان التعليمي”-.
وأوضحت الوزارة، أن ذلك جاء بناءً على تعميم سابق بشأن الأدوار والاختصاصات في النقل المدرسي.
وبيّنت أن شركة تطوير النقل التعليمي هي التي تتولى كامل المهام التشغيلية، من حيث الإشراف على تسجيل الطلبة الراغبين في الاستفادة من خدمات النقل المدرسي والقيام بكل متطلبات إنهاء إجراءات التسجيل وتحديد معايير الأولوية والاستحقاق في الاستفادة من النقل المدرسي.
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