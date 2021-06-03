شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح ضرورية لمرضى السكري عند شراء واستخدام «قلم الإنسولين» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على ضرورة توفر اشتراطات ‏معينة قبل شراء قلم الإنسولين.

وأشارت عبر حسابها على تويتر، إلى أن من بين تلك الاشتراطات أن يكون القلم مرخصًا ‏من قِبل الهيئة، مع توفر ضمان للجهاز، ومدونًا عليه تاريخ انتهاء ‏للصلاحية، بالإضافة لوجود كتيب للإرشادات باللغة العربية.‏

ونوهت الهيئة في رسالة توعوية عن كيفية الاستخدام ‏الآمن لقلم الإنسولين؛ إلى ضرورة تخزينه في الثلاجة بين 2-8 ‏درجات مئوية قبل الفتح، وبعد الفتح عند درجة حرارة الغرفة (أقل من 30 ‏درجة مئوية)، محذرة من تعرض الإنسولين لأشعة الشمس.‏

وأكدت على أهمية تدوين تاريخ الفتح؛ حيث تتراوح صلاحية قلم الإنسولين ‏بعد الفتح بين 7-28 يومًا طبقا للنوع، لافتة إلى أن ‏القلم للاستخدام الشخصي فقط.

وشددت على ضرورة التخلص من الإبرة بوضعها في المكان ‏المناسب، كحاوية صلبة يمكن غلقها.‏