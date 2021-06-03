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شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح ضرورية لمرضى السكري عند شراء واستخدام «قلم الإنسولين» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على ضرورة توفر اشتراطات معينة قبل شراء قلم الإنسولين.
وأشارت عبر حسابها على تويتر، إلى أن من بين تلك الاشتراطات أن يكون القلم مرخصًا من قِبل الهيئة، مع توفر ضمان للجهاز، ومدونًا عليه تاريخ انتهاء للصلاحية، بالإضافة لوجود كتيب للإرشادات باللغة العربية.
ونوهت الهيئة في رسالة توعوية عن كيفية الاستخدام الآمن لقلم الإنسولين؛ إلى ضرورة تخزينه في الثلاجة بين 2-8 درجات مئوية قبل الفتح، وبعد الفتح عند درجة حرارة الغرفة (أقل من 30 درجة مئوية)، محذرة من تعرض الإنسولين لأشعة الشمس.
وأكدت على أهمية تدوين تاريخ الفتح؛ حيث تتراوح صلاحية قلم الإنسولين بعد الفتح بين 7-28 يومًا طبقا للنوع، لافتة إلى أن القلم للاستخدام الشخصي فقط.
وشددت على ضرورة التخلص من الإبرة بوضعها في المكان المناسب، كحاوية صلبة يمكن غلقها.
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