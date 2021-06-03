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وزراء صحة مجموعة السبع يناقشون تقاسم اللقاحات مع الدول الفقيرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يناقش وزراء صحة مجموعة السبع في اجتماعهم المنعقد بمدينة اكسفورد البريطانية، اليوم،تقاسم اللقاحات مع الدول الفقيرة وتحسين التعرف على الإصابات التي تنقلها الحيوانات.

وذكرت وزارة الصحة البريطانية، ان وزراء من بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة سيتعهدون في الإجتماع "بمكافحة التهديدات الصحية المستقبلية من خلال العمل معًا لتحديد علامات الإنذار المبكر من الحيوانات والبيئة، وكذا الموفقة على "نهج دولي جديد" لمنع انتشار الأمراض.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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