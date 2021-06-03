الفاتيكان يعلن عن أكبر إصلاح يطول القانون الجنائي الكنسي

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة "بي بي سي"، مساء اليوم الخميس، أن البابا فرنسيس قد أعلن عن تعديلات في قانون الكنيسة الكاثوليكية، تجرّم الاعتداءات الجنسية بشكل صريح. ويعدّ هذا التعديل أكبر إصلاح يطول القانون الجنائي الكنسي منذ ما يقرب 40 عاما مضت.

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وأورد الموقع الرسمي للفاتيكان أن البابا أصدر دستورا رسوليا جديدا، يصلح الكتاب السادس من القانون الكنسي حول موضوع العقوبات الجنائية، وسيدخل حيّز التنفيذ بدءا من 8 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقال البابا فرنسيس:

إن أحد أهداف التعديل هو خفض عدد القضايا التي يترك فيها تحديد العقوبة لتقدير السلطات.

وكشفت الوكالة أن تطوير تلك الإصلاحات قد استغرق نحو 11 عاما، وتضمنت توصيات من خبراء في القانون الكنسي والقانون الجنائي. وكانت آلاف التقارير حول اعتداءات جنسية ارتكبها كهنة قد هزت الكنيسة الكاثوليكية حول العالم، في السنوات الأخيرة، خصوصا مع الكشف عن تستّر كبار رجال الدين عن تلك الجرائم.