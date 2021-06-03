شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية المستجدات فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الوزراء اللبنانى المكلف سعد الحريرى مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية فى بيروت رتشارد مايكلز، آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة فى البلاد.

جاء ذلك خلال استقبال الحريرى اليوم الخميس، للقائم بأعمال السفارة الأمريكية في مقر تيار المستقبل (بيت الوسط).

ويأتى اللقاء غداة تصعيد شديد اللهجة بين رئاسة الجمهورية وفريقها السياسى التيار الوطني الحر من جهة، ومن جهة أخرى تيار الاستقلال برئاسة سعد الحريرى المكلف برئاسة الحكومة الجديدة ليعمق من الخلافات التى تعرقل تشكيل حكومة جديدة تنقذ البلاد رغم تكليف رئيسها منذ أكثر من 7 أشهر.