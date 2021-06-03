شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه الوطنية» توضح فوائد عزل الخزانات الأرضية وفق متطلبات ‎كود البناء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أوضحت شركة المياه الوطنية، ‏أبرز الفوائد الناتجة عن عزل الخزانات الأرضية وفق متطلبات ‎كود البناء السعودي للمباني السكنية.

وقالت الشركة: إن عزل الخزانات الأرضية يمنع هدر المياه، ويمنع تسرب المياه إلى مواد التسليح، كما يمنع التسرب التأثير على التربة.

كما أشارت إلى أن عملية عزل الخزان تمنع التلوث نتيجة التسرب من وإلى الخزان، بالإضافة إلى خفض كمية الاستهلاك في فواتير المياه.