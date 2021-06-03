شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بـ8 وافدين انتحلوا صفة رجال أمن وسلبوا 415 ألف ريال من مقيم باكستاني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على ثمانية مقيمين انتحلوا صفة رجال أمن وسلبوا مبلغ 415 ألف ريال.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن من القبض على (5) مقيمين من الجنسية الباكستانية و(3) من الجنسية الأفغانية، تراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع.

وأوضح أنهم ارتكبوا جريمة سلب، وذلك بانتحال الجناة صفة رجال الأمن والترصد لمقيم من الجنسية الباكستانية والاعتداء عليه وسلب مبلغ (415,000) ريال بحوزته للجهة التي يعمل فيها.

وأشار إلى أنه قد تم استعادة المبلغ، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.