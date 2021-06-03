شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مايكروسوفت Edge يتيح استخدام Internet Explorer والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

لم تطور شركة مايكروسوفت متصفحها Internet Explorer الشهير منذ فترة طويلة، لكن احتاجه المستخدم لتشغيل تطبيقات خاصة قديمة لم تعد تعمل في بيئات المتصفحات الحديثة مثلاً، فيمكنه الاستعانة بمتصفح Edge، الذي ورثه.



وبما المتصفح Edge الجديد يوفر وضع IE، فإنه يحاكي Internet Explorer، ولكنه يوفر بيئة أكثر أماناً إلى حد كبير.

وبداية من 15 يونيو (حزيران) 2022، ستوقف مايكروسوفت تشغيل Internet Explorer، الذي لن يعمل بعده في نظام التشغيل Windows 10.

وتقدم مايكروسوفت ضماناً لوظيفة وضع IE في Edge حتى 2029 على الأقل.