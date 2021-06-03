عيساوي فريج... وزير عربي في تشكيلة متوقعة للحكومة الإسرائيلية الجديدة

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت "صحيفة يديعوت أحرونوت" العبرية، أن لابيد اتفق مع نفتالي بينيت، رئيس حزب "يمينا" على أن يتولى رئاسة الوزراء في أول عامين، ولابيد في العامين التاليين، على غرار ما اتفق عليه من قبل كل من بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الحالي، وبيني غانتس، وزير الدفاع.

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ومن بين الوزراء المرشحين لتولي مناصب رئيسة في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، عيساوي فريج، المرشح لتولي مهام وزير التعاون الإقليمي.

وسيكون عيساوي فريج من حزب "ميرتس"، هو أول وزير فلسطيني في الحكومة التي يشارك فيها أيضا أول حزب عربي، ذا طابع إسلامي، ممثلا بحزب "القائمة العربية الموحدة"، بزعامة منصور عباس.

ويشار إلى أن "ميرتس" هو حزب يساري، دعم تاريخيا منح مواطني إسرائيل العرب حقوقا متساوية.

وتمكن يائير لابيد، زعيم المعارضة في إسرائيل، مساء الأربعاء، في تشكيل ائتلاف حكومي للإطاحة برئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو.

وفي سياق متصل، وافقت "القائمة العربية الموحدة"، على الانضمام إلى ائتلاف حكومي معارض لرئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، بنيامين نتنياهو.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن منصور عباس، رئيس "القائمة العربية الموحدة" قد أكد انضمامه للائتلاف الذي يشكله يائير لابيد، رئيس حزب "يش عتيد/يوجد مستقبل".

وأفادت القناة العبرية "كان" بأن منصور عباس، رئيس "القائمة" التي يمثلها أربعة نواب، قام بتوقيع اتفاق الائتلاف لتشكيل حكومة وحدة، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، الذي لديه مهلة حتى نهاية، اليوم الأربعاء، ليبلغ الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بأنه جمع أصواتا كافية لتشكيل الحكومة المقبلة.