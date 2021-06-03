شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا والبحرين توقعان اتفاقية لإنتاج "سبوتنيك V" المضاد لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت روسيا ومملكة البحرين اتفاقية لبناء مصنع لإنتاج اللقاح الروسى المضاد لفيروس كورونا المستجد على الأراضى البحرينية، وأعلن الصندوق الروسى للاستثمارات المباشرة، اليوم الخميس، فى بيان له عن توقيع اتفاقيه مع صندوق الثروة السيادية "ممتلكات" ومجموعة "بينوفارم" لبناء مصنع لإنتاج اللقاح الروسى ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V" فى البحرين.

وأضاف الصندوق الروسي في بيانه:" لقد وقع صندوق الاستثمارات المباشرة وصندوق الثروة السيادية البحرينى ومجموعة بينوفارم اتفاقية لبناء مؤسسة لتصنيع "سبوتنيك V" فى مملكة البحرين، والتي سيتم توريد منتجاتها إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".