شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية فلسطين وسلطنة عمان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى مع نظيره العمانى بدر بن حمد بن حمود البوسعيدى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال العمل على تنظيم سلسلة اتفاقيات ومذكرات تفاهم ترسخ أسس تلك العلاقات.

وأكد الوزيران - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس، أهمية الإسراع في إنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام، بما يعزز الوحدة الوطنية بين مكونات الشعب الفلسطينى، قيادةً وفصائل، لمواجهة كافة التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية، واتفق على تعزيز آليات التشاور والتنسيق بين البلدين على الصعيد الإقليمى والدولى وفى شتى المجالات.