شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه مهم من «التقاعد» بشأن توقف خدماتها الإلكترونية في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، عن توقف خدماتها الإلكترونية مؤقتًا يوم غد الجمعة من 12:00 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا.

وقالت المؤسسة على حسابها بتويتر: إنه ضمن عمليات التطوير والتحسين المستمرة، ستتوقف بشكل مؤقت الخدمات الإلكترونية في التطبيق والبوابة الإلكترونية، لأغراض الصيانة يوم غد الجمعة ولمدة 12 ساعة.