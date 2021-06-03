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شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه مهم من «التقاعد» بشأن توقف خدماتها الإلكترونية في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، عن توقف خدماتها الإلكترونية مؤقتًا يوم غد الجمعة من 12:00 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا.
وقالت المؤسسة على حسابها بتويتر: إنه ضمن عمليات التطوير والتحسين المستمرة، ستتوقف بشكل مؤقت الخدمات الإلكترونية في التطبيق والبوابة الإلكترونية، لأغراض الصيانة يوم غد الجمعة ولمدة 12 ساعة.
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