شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الصحة» يحسم الجدل: لا يوجد أي رابط بين «البنج» وأخذ لقاحات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إنه لا يوجد أي رابط بين البنج الموضعي أو العام وأخذ اللقاحات بما في ذلك لقاحات كورونا (كوفيد-19).

وأكد العبدالعالي، أن اللقاح آمن وفعّال ويساهم في الوقاية من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.

ودعا الجميع للتواصل مع منصات وزارة الصحة لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.