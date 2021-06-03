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روسيا والبحرين تُصنعان لقاح "سبوتنيك في" للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

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قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي إن الصندوقين السياديين لروسيا والبحرين وقعا اتفاقا مبدئيا لتصنيع وتوزيع لقاح "سبوتنيك في".

 

وسيتم توزيع اللقاح المضاد لفيروس المستجد "كوفيد-19" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

ولم يقدم الصندوق معلومات بخصوص قدرة منشأة التصنيع المخطط لها بموجب الاتفاق الذي يضم كذلك بينوفارم جروب، وهي شركة تابعة لشركة الاستثمار الروسية سيستيما.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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