- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا والبحرين تُصنعان لقاح "سبوتنيك في" للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021
متابعات_ الخليج 365
قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي إن الصندوقين السياديين لروسيا والبحرين وقعا اتفاقا مبدئيا لتصنيع وتوزيع لقاح "سبوتنيك في".
وسيتم توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ولم يقدم الصندوق معلومات بخصوص قدرة منشأة التصنيع المخطط لها بموجب الاتفاق الذي يضم كذلك بينوفارم جروب، وهي شركة تابعة لشركة الاستثمار الروسية سيستيما.