شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سوريا تتسلم أول شحنة من "سبوتنيك في" ضد فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تسلمت سوريا، أول شحنة من لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن السفير السوري لدى موسكو رياض حداد، إن الرئيس السوري بشار الأسد جرى تطعيمه باللقاح الروسي المضاد لـ"كوفيد-19".

ولم يحدد السفير رياض حداد حجم الشحنة، لكنه قال إن التطعيم بدأ باللقاح لعموم الناس بعد أن تلقى الأطباء وكبار القادة الجرعات الأولى منه.