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سوريا تتسلم أول شحنة من "سبوتنيك في" ضد فيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تسلمت سوريا، أول شحنة من لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

 

 وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن السفير السوري لدى موسكو رياض حداد، إن الرئيس السوري بشار الأسد جرى تطعيمه باللقاح الروسي المضاد لـ"كوفيد-19".

 

ولم يحدد السفير رياض حداد حجم الشحنة، لكنه قال إن التطعيم بدأ باللقاح لعموم الناس بعد أن تلقى الأطباء وكبار القادة الجرعات الأولى منه.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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