الحكومة الكويتية توضح أسباب عدم حضورها جلسة البرلمان

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي، مبارك الحريص، "تقدير الحكومة للدعوة الموجهة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، لحضور الجلسة الخاصة التي كانت مقررة اليوم الخميس".

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وقال الوزير الحريص، في بيان صحفي، إن الحكومة اعتذرت عن عدم حضور الجلسة لعدم التنسيق المسبق معها حول الجلسة لاسيما أن طلب عقد الجلسة تضمن تعديلات تشريعية تستوجب على الجهات الحكومية المعنية دراستها إضافة إلى الاستماع لرأي المجلس الأعلى للقضاء.

وكان الحريص قد دعا أعضاء مجلس الأمة إلى التنسيق في الجلسات الخاصة أسوة بالجلسة الأخيرة لتحقيق الأهداف المرجوة منها مشددا على أن الحكومة تمد يد التعاون مع الإخوة النواب لتحقيق مصلحة الوطن وتطلعات المواطنين.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، صعّد 27 نائبا كويتيا من حدة رفضهم لقرار تأجيل استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

وقالت صحيفة "القبس" إن الفريق النيابي الرافض لقرار تأجيل استجوابات صباح الخالد، يستعد لجولة جديدة من الصدام، والمدرج على جدول أعمالها 3 استجوابات للخالد، ورابع لوزير الصحة باسل الصباح.

واتفق الـ 27 نائبا على أن يصعد رئيس الوزراء المنصة خلال الجلسة المقبلة أو لن تكون هناك جلسة، وأعلن النواب موقفهم الموحد عبر حساباتهم في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في رسالة تأكيد على عزمهم تعطيل الجلسة ما لم يصعد رئيس الوزراء المنصة.