تشكيلة الحكومة الإسرائيلية المتوقعة.. إعلام: نفتالي رئيسا للوزراء وغانتس وزيرا للدفاع

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت "صحيفة يديعوت أحرونوت" العبرية، أن لابيد اتفق مع نفتالي بينيت، رئيس حزب "يمينا" على أن يتولى رئاسة الوزراء في أول عامين، ولابيد في العامين التاليين، على غرار ما اتفق عليه من قبل كل من بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الحالي، وبيني غانتس، وزير الدفاع.

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وجاءت التشكيلة الحكومية المتوقعة، كالتالي:

رئيس الوزراء لأول عامين: نفتالي بينيت

رئيس الوزراء ووزير الخارجية المناوب: يائير لابيد

وزير المالية: أفيغدور ليبرمان

وزيرة الداخلية: إيليت شاكيد

وزير الدفاع: بيني غانتس

وزير العدل: جدعون ساعر

وزير الإعمار والإسكان: زئيف ألكين

وزيرة التربية والتعليم: يفعات شاشا بيتون

وزيرة النقل: ميراف ميخائيلي

وزير الأمن الداخلي: عومر بارليف

وزير الصحة: نيتسان هورويتز

وزيرة حماية البيئة: تمار زاندبرج

وزير التعاون الإقليمي: عيساوي فريج

وزير الأديان: ماتان كاهانا

وزيرة الرفاة الاجتماعية: ميراف كوهين

وزير الثقافة: حيلي تروبر

وزير الاتصالات: يوعاز هنديل

وزيرة الطاقة: كارين ألهرر

وزير الصناعة والتجارة: مائير كاهان

وزير الأديان: متان كاهانا

وأفادت "صحيفة يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن زعيم المعارضة في إسرائيل، رئيس حزب "يش عتيد/يوجد مستقبل"، يائير لابيد، قد أبلغ الرئيس الإسرائيلي، رؤفين ريفلين، بنجاحه في تشكيل ائتلاف حكومي.

وأفادت "إذاعة الجيش الإسرائيلي" بأن لابيد أخبر الرئيس الإسرائيلي بأن نفتالي بينيت، رئيس حزب "يمينا" سيكون رئيس الوزراء بالتناوب، على غرار ما اتفق عليه بنيامين نتنياهو مع وزير الدفاع الحالي، بيني غانتس، من تناوب رئاسة الوزراء.