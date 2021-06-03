الحرس الوطني الكويتي يوجه طلبا إلى أفراده

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / YASSER AL-ZAYYAT

ذكرت ذلك "صحيفة الأنباء" الكويتية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن النواف تفقد أيضا عددا من فنادق الحجر الصحي، التي تتولى قوات الحرس الوطني مهمة تأمينها دعما لمهام وزارة الداخلية.

وخلال الجولة التفقدية، اطلع نائب رئيس الحرس الوطني الكويتي، على إجراءات التأمين والتفتيش وآليات التعامل مع المركبات والأفراد، مؤكدا أن قوات الحرس الوطني تتمتع بمستويات عالية الحماية والتفتيش.

ولفت أحمد النواف إلى أن شعار قوات الحرس الوطني الكويتي "حماية وسند" يتم ترجمته بتطويرها وتزويدها بأفضل الأسلحة والمعدات، وفقا للوثيقة التوجيهية للحرس الوطني 2025.

ووجه النواف رسالة إلى أفراد الحرس الوطني، شدد فيها على أهمية تطبيق القانون والتحلي باليقظة والانتباه للوصول لأقصى درجات الحيطة والحذر وحسن التعامل مع المواطنين والمقيمين، مؤكدا أنه يتم تسخير كل الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالعنصر البشري لحماية أمن الوطن.